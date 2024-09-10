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SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ​​​​​​​Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 6 kişiye 11 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

10 Eylül 2024 | 21:48
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi

SPK bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"NTHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir." Bülten için tıklayın

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Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
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