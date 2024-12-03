SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler

SPK, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada sermaye piyasasında gerçekleşen ihraç verilerinin Kurumun web sitesinde yayına alındığını duyurdu. Buna göre, 2013 yılından bu yana sermeye piyasasında gerçekleştirilen ihraç verileri SPK'nın internet sitesindeki "istatistikler" sekmesinde yer alıyor.

Buradan, satışı gerçekleşen pay ihraçları, izahname / ihraç belgesi onayı verilen sermaye piyasası araçları ihraç sayısı, halk açılan şirket sayısı, ürün bazında yatırımcı sayıları, merkezi kaydi sistemde bulunan menkul kıymet bilgileri, satışı gerçekleşen pay harici sermaye piyasası araçları, payları borsada işlem gören şirketler, sermaye piyasası kanunu kapsamındaki şirket sayısı, bakiyeli pay yatırımcı sayısı ve yerli/yabancı oranlarına ilişkin bilgilere ve SPK ihraç verileri açıklama dökümanına ulaşılabiliyor. Detaylar için tıklayın