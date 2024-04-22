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Storks ihracat liginde zirveye oynuyor

Uluslararası arenada markalı ihracatta Türkiye’yi temsil eden Storks, mücevher ihracatında en büyük 3. firma olarak ödülünü teslim aldı.

22 Nisan 2024 | 19:09
Storks ihracat liginde zirveye oynuyor

Storks Diamond, mücevher ihracatı alanında başarısını sürdürüyor. Dünya markası olma vizyonu ile hareket eden ve pırlantalı mücevher ihracatında son 10 yılda sektör liderliğinde ilk sıralarda olan Storks Diamond, mücevher sektörünün en büyük buluşma noktası olan ve bu yıl 55’inci kez kapılarını açan İstanbul Jewelry Show’da yerini aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ihracat ödülleri de fuarda sahiplerini buldu. Uluslararası arenada markalı ihracatta Türkiye’yi gururla temsil eden Storks, mücevher ihracatında en büyük 3. firma olarak ödülünü teslim aldı. 

Türkiye’nin ilk mücevher markası olarak 1971 yılında faaliyetlerine başlayan Storks Diamond, yerli ve milli marka olarak mücevher sektöründe tüm dünyada hızla yükselen büyüme grafiğini sürdürüyor. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2023 ihracat ödülleri kapsamında üçüncülük elde eden Storks, üretiminin %75’ini 30 ülkeye ihraç ediyor. Ödülü Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar elinden alan Storks Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner, global hedefleri doğrultusunda daha da hızlanarak 2024 sonuna kadar Almanya, Romanya, Amerika, Dubai ve Bulgaristan’da toplamda 5 şube açmayı hedeflediklerinin altını çizdi. ‘Yükselen başarı grafiğimizle bugün dünyanın dört bir yanına üretimimizin büyük bir kısmını ihraç ediyoruz ve Türk markaları arasında pırlantalı mücevher ihracatında lider markalar arasındayız. Hedefimiz Türkiye’nin ilk mücevher markası ve ‘Mücevher Ustası’ olarak tüm dünyada mücevher stiline Türk imzası atmak… Bu alanda bize motivasyon sağlayan bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Daha büyük başarıları birlikte kutlayacağımıza inancımız tam.’ şeklinde konuşan Güner, Turquality destek programına dahil olmaları ile birlikte global hedeflerine daha hızlı ulaşacaklarını kaydetti. 

Markalı ihracat ile büyüyecek 

Mücevher ustası sloganı ile el işçiliği ve yüksek kalitede değerli taşları özgün tasarımlarla buluşturarak sektörün trend belirleyicisi olan marka, global hedefleri doğrultusunda yurt dışı pazarlarında markalı ihracat ile büyüme hedefinde. Türkiye’de 33 mağaza ve 110 satış noktası ile hizmet veren Storks, global arenada ise 30 ülkede mücevher tutkunlarıyla buluşuyor. Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden marka, yurt dışında 55 satış noktası ile hizmet veriyor. 

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