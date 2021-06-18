Mücevher markası Storks’un, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe için hazırladığı özel koleksiyon Şanlıurfa’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. işbirliğinde 1.5 yılda hazırlanan ve tamamı Göbeklitepe’de bulunan sembollerden oluşan 37 parça erkek 12 parça kadın koleksiyonunun tanıtımı; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, Yonca Ebuzziya, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Şirin Ediger ve Azra Akın gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Başta Storks Marka Danışmanı Yasemin Öztürk ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin değerli yöneticileri olmak üzere bu değerli koleksiyonda emeği geçen ve bu koleksiyonu sadece Şanlıurfa’ya değil tüm ülkeye, insanlığa kazandıran Storks Mücevher’in tüm ekibini kutluyorum. Göbeklitepe, tarihin yeniden yazılmasını sağlayan, tüm tarihi olguların alt üst olduğu ve Hz.İbrahim öncesi döneme ait yeryüzünde kurulmuş en eski mabed. Bütün insanlığa yeni bir bakış açısı kazandıran Göbeklitepe’yi bunun için çok önemsiyoruz. Bu sebepledir ki Cumhurbaşkanımız, 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etti. Şanlıurfa’yı ve sahip olduğu değerleri, zenginlikleri doğru bir şekilde aktarmak ve tüm Dünya’ya tanıtmak istiyoruz. İnsanlığın mirası olan Göbeklitepe’yi keşfetmeye devam etmeyi hedefliyoruz”dedi.

Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner ise, “Medeniyetin doğuşu, özel tasvirlerle anlatılan hikâyeler, 1.5 senedir büyük bir özenle hazırladığımız Göbeklitepe özel koleksiyonuyla birleşti. Ülkemize böyle bir koleksiyon kazandırdığımız için çok gururluyuz. Koleksiyonun, Göbeklitepe’nin değerine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.