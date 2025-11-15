ARA
Su borusu için çukur kazan DSİ çalışanları bulduklarıyla şaşkına döndü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, arazide su borusu döşemek için açılan çukurda insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.


Su borusu için çukur kazan DSİ çalışanları bulduklarıyla şaşkına döndü

Ucarı Mahallesi'ndeki bir arazide su borusu döşemek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı çalışması başlatıldı. Çalışanlar, çukurda 5 ayrı küp olduğunu fark edince durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.Küpler içinde inceleme yapan müze görevlileri, insana ait olduğunu belirlediği kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.Yetkililerin alanda başlattığı kurtarma kazısı sürüyor. (Fotoğraf: İstock)

