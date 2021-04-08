Suzuki, sahip olduğu “Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi” ile Türkiye pazarına sunduğu, verimlilik ve güvenlik konusunda iddialı hibrit araç modellerine yönelik Nisan ayı satış uygulamasını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Üç hibrit modelden birisini tercih edecek olanlar kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle alım avantajını yakalıyor.

Suzuki’den yapılan açıklamaya göre Suzuki akıllı hibrit ailesi yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisiyle kullanıcılarına hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli yolculuklar sunuyor. Suzuki Swift Hibrit’te, içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunula birlikte Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, yüzde 17 yakıt tasarrufu sunuyor.

Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler Swift Hibrit ve Vitara Hibrit’in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.