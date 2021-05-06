Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu “Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok” şeklinde yanıtladı.

Türkiye, 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma sürecine girdi. Peki tam kapanma bir hafta daha uzayacak mı? Merak edilen soruya yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi.

NTV canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma ile ilgili, “Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok.” ifadesini kullandı.

Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan’dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.”

DESTEK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Fuat Oktay, muhalefetten gelen pandemi desteklerinin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt verdi:

“Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar.

“18 AŞI ÇALIŞMASI VAR”

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Oktay, çalışma yürüten firmaları sıkı bir takibe aldıklarını söyledi.Oktay devam eden çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Aşı çalışmalarını bir ekosistem olarak düşünürsek içinde kimler varsa tamamını içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık. Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani insan deneyi aşamasına gelen. Bunları yakın takibe aldık. Yedi firmadan dördü klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz daha önde, Kayseri’deki.”

Üçüncü hatırlatma dozlarının yerli aşı ile uygulanmasını arzu ettiklerini söyleyen Oktay, “Aşı artık bir güce dönüşmüş durumda. Üretilecek bir aşıyı sadece Türk insanı beklemiyor. Bizden daha yakın takip eden ülkeler var” dedi.

AŞIDA TEDARİK SIKINTISI

Oktay, aşıdaki tedariki ile ilgili sıkıntılara da değindi. Çin ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Oktay, “Biontech ve Sputnik için görüşmeleri de yapıyoruz. Aşılama devam ediyor. Şu anda aşılamada dördüncü sıradayız. Burada çok daha hızlı bir şekilde devamını getireceğiz Sputnik zaten onayını aldı, görüşmelerini yaptılar, hızlı bir şekilde üretim boyutuba geçecekler” ifadelerini kullandı.