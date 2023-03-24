ARA
Bist 100
5031,98
-0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,0757
0,228%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5034
-0,5441%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0749
-0,7722%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1221,37
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi.

24 Mart 2023 | 17:35
Son Güncellenme: 24 Mart 2023 | 17:40
0
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1221,37 0,1%
  • ALTIN ONS 1991,49 -0,13%
  • BIST 100 5031,98 -0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0757 0,228%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5034 -0,5441%
  • EURO/USD 1,0749 -0,7722%
  • INGILIZ STERLINI 1,22166 -0,57337%
  • JAPON YENI 130,443 -0,314%
  • KANADA DOLARI 1,37763 0,44476%
  • RUS RUBLESI 77,1835 1,5572%
Günün En Çok Okunanları
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
GERİ
İLERİ
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL