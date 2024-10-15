Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 31 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,28, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31,09 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 52,28 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,1, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış hesaplanırken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda tek azalan grup yüzde 0,57'lik düşüşle sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Yıllık artışın en az olduğu alt gruplar ise yüzde 17,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 21,83 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 110,74 ile yağlı meyveler, yüzde 64,13 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın fazla olduğu gruplar yüzde eksi 6,71 ile üzüm, yüzde eksi 3,53 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 17,23 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 10,08 ile lifli bitkiler olarak kayıtlara geçti.