Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik Ocak 2026 döneminin en kapsamlı destek müjdesini paylaştı. Toplamda 1 milyar 623 milyon TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, 23 Ocak 2026 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.