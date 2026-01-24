ARA
  Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 4 milyar 142 milyon 11 bin TL tutarındaki destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Peki Tarımsal destek ödemeleri nasıl sorgulanır?


Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik Ocak 2026 döneminin en kapsamlı destek müjdesini paylaştı. Toplamda 1 milyar 623 milyon TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, 23 Ocak 2026 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

 

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. 

Ödeme Yapılan Kalemler ve Dağılım

1,6 milyar TL’yi aşan bu dev bütçenin branş bazlı dağılımı şu şekildedir:

Arıcılık Desteği: 1.364.457.238 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174.132.300 TL

Küçükbaş Hayvancılık (Kuzu ve Oğlak) Desteği: 44.102.640 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 37.916.297 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2.959.525 TL

 

Sorgulama ve Ödeme Takvimi

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle "Üretici Destek Bilgileri Sorgulama" ekranından kendilerine yatan tutarı kontrol edebilirler.

Ödeme Zamanı: Ödemeler genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara geçmektedir. Arıcılık ve hayvancılık desteklerinin büyük bir kısmı 23-24 Ocak tarihlerinde erişilebilir duruma gelmiştir.
