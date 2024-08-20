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Tarımsal girdi enflasyonunda artış sürüyor

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,93, yıllık bazda yüzde 47,56 artış gösterdi.

20 Ağustos 2024 | 10:45
Tarımsal girdi enflasyonunda artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,66, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,84 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 44,6, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,47 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,54 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 27,53 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 114,01 ile veteriner harcamaları, yüzde 90,69 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde 0,13 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,17 ile hayvan yemi oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,67 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 3,24 ile malzemeler olarak belirlendi.

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