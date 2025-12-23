ARA
DOLAR
42,82
0,00%
DOLAR
EURO
50,69
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
6184,09
-0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
11290,36
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tasarruf finansman sisteminde yeni dönem: Organizasyon ücretinde değişikliğe gidiliyor

Tasarruf finansman sisteminde yeni dönem: Organizasyon ücretinde değişikliğe gidiliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tasarruf finansman şirketlerinin müşterilerden alacağı organizasyon ücretlerine ilişkin yeni bir düzenleme gerçekleştirdi.


Tasarruf finansman sisteminde yeni dönem: Organizasyon ücretinde değişikliğe gidiliyor

Faizsiz yöntemle taşıt, konut, iş yeri ve arsa edinimini sağlayan tasarruf finansman şirketlerinde, ilk kez sisteme dahil olacaklar ile taksit ödemelerini sürdüren katılımcılara yönelik bir dizi düzenlemeye gidildi.
NTV’de yer alan habere göre, faizsiz sistem olması nedeniyle hem faize duyarlılığı olanlar hem de sadece organizasyon ücreti ödeyerek sisteme dahil olunup faizsiz parayı elde etmek isteyenlerin katıldığı sistemde köklü değişiklik devreye giriyor.

Değişiklikler neler olacak?

Organizasyon ücretinin asgari yüzde 50’si, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında en geç ilk tasarruf dönemi taksiti ile tahsil edilecek. Bu uygulamada daha önce organizasyon ücreti kredi kartıyla 6 eşit taksitte tahsil edilirken, yasal bir taksit sınırı bulunmamasına rağmen kurumlar fiilen taksit sayısını 6 olarak belirliyordu.
Yeni düzenlemeyle organizasyon ücretinin kalan kısmı, ikinci tasarruf dönemi taksitiyle birlikte başlamak üzere, ardışık ve eşit şekilde azami 4 taksitte tahsil edilebilecek.

Organizasyon ücreti kredi kartıyla da tahsil edilebilecek. Buna göre kredi kartıyla tahsil edilmesi halinde tahsil edilen tutarda ilave taksitlendirme yapılamayacak.

Kredi kartı ile yapılan bu tahsilatlardan doğan POS alacaklarında  da bloke ödeme yöntemi uygulanacak.
Tasarruf ve finansman dönemi taksitlerinin ise kredi kartı kullanılmadan, yalnızca nakit olarak tahsil edilebilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL