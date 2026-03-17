Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 19 Mart Perşembe günü kargolar açık mı?

Ramazan Bayramı öncesi son hazırlıklarını tamamlayanlar için 19 Mart Arefe günü ve bayram süresince kargoların çalışma düzeni netleşti. Peki Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 19 Mart Perşembe günü kargolar açık mı?

Ekonomist
Bu yıl bayramın Mart ayına denk gelmesiyle birlikte, arefe günü olan 19 Mart Perşembe günü kargo şubelerinde "yarım gün" mesai uygulaması geçerli olacak.

19 Mart Arefe Günü Kargo Şirketleri Çalışma Planı

PTT Kargo (Resmi Kurum): 19 Mart Perşembe günü saat 12.30'a kadar işlem kabul edecek. Bu saatten sonra sistemler kapanacağı için kargo teslimi veya alımı yapılamayacak.

Özel Kargo Şirketleri (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat): Sabah 09.00'da mesaiye başlayıp, 13.00'e kadar şubelerini açık tutacaklar. Ancak dağıtım personeli genellikle öğlene kadar adreste bulamadığı paketleri şubeye geri getireceği için, paket bekleyenlerin öğleden önce adreste olması önem arz ediyor.

 

 

Bayram Süresince (20-22 Mart) Durum

Belirttiğiniz gibi, geçmiş yıllardaki uygulama bu yıl da devam ediyor:

20 Mart Cuma (1. Gün): Tüm kargo şubeleri ve genel merkezler kapalı olacak.

21-22 Mart (2. ve 3. Gün): Özel acentelerin büyük çoğunluğu hizmet vermeyecek. Dağıtımlar duracak.

 

 

Önemli Uyarılar ve İpuçları

İnisiyatif Farkı: Bazı merkezi konumdaki veya yoğun transfer merkezine yakın özel kargo şubeleri, sadece "şubeden teslim alım" için Arefe günü saat 15.00'e kadar açık kalabiliyor. Gitmeden önce ilgili şubeyi telefonla teyit etmekte fayda var.

E-Ticaret Teslimatları: Trendyol Express, Hepsijet veya Jetoldu gibi teknoloji tabanlı dağıtım ağları, bayramın 2. veya 3. günü sınırlı bölgede dağıtıma çıkabiliyor. Eğer internetten sipariş verdiyseniz, uygulamanız üzerinden "canlı takip" özelliğini kontrol edebilirsiniz.

Normal Mesai: Tüm kargolar için normal çalışma düzeni 23 Mart Pazartesi sabahı itibarıyla yeniden başlayacak.
