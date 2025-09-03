Tasarruf finansmanında yüzde 260 artış yaşandı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) üyesi tasarruf finansman şirketlerinin işlem hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 260 artarak 400 milyar lirayı aştı.

Buna göre, yılın ilk yarısında FKB üyesi tasarruf finansman şirketlerinin işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 260 artarak 400 milyar lirayı aşarken, toplam sözleşme tutarı 900 milyar lira seviyesine yükseldi.

Sektörün konsolide mali verilerine göre, aktif büyüklük yüzde 263 artışla 174 milyar liraya, öz kaynaklar yüzde 185 yükselişle 49 milyar liraya ulaştı.

"Tasarruf sahibi bireylerin oranı yüzde 54 seviyesinde"



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan, şube, personel ve müşteri sayılarındaki artışa değindi. Özcan, 2024 Haziran döneminde 4 bin 698 olan personel sayısının 2025'in aynı döneminde 6 bin 555'e, 450 olan şube sayısının 489'a, müşteri sayısının ise 399 binden 761 bine yükseldiğini belirtti.

Tasarruf oranlarının artırılmasının ülke ekonomisi açısından önemine dikkati çeken Özcan, şunları ifade etti:

"2025'in ilk çeyreğinde yapılan Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre tasarruf sahibi bireylerin oranı yüzde 54 seviyesinde. Ancak yastıkaltı birikimler hala yüzde 31 ile en yüksek payı oluşturuyor. Sektörümüz, bu birikimlerin ekonomiye kazandırılmasında önemli bir rol üstleniyor. Geçen yılın haziran dönemiyle kıyasladığımızda sektör olarak, 2025'in ilk 6 ayında işlem hacmi, aktif büyüklük ve öz kaynaklarda çok ciddi artışlar kaydettik. Bugün itibarıyla 761 bin kişi uygun maliyetli ev, araç ve iş yeri finansmanına tasarruf finansman modeliyle erişim sağladı. Önümüzdeki dönemde de hem bireylerin hem de ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Özcan, sektörün büyümesinin istihdamı da artırdığını belirterek, "Şube sayımız arttıkça Türkiye'nin dört bir yanında istihdama katkımız da büyüyor. 81 ilde hizmet ağını yaygınlaştıran şirketlerimiz aracılığıyla hem bireylerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz hem de ülke ekonomisine değer katıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.