ARA
DOLAR
42,04
-0,05%
DOLAR
EURO
48,43
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
5428,11
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
11051,69
0,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tazesi satılmayınca yeni kazanç kapısı oldu: Cennet hurması kurutulup ihraç ediliyor

Tazesi satılmayınca yeni kazanç kapısı oldu: Cennet hurması kurutulup ihraç ediliyor

Üreticiler, taze olarak satamadıkları cennet hurmalarını kurutarak hem ürünün raf ömrünü uzatıyor hem de gelirlerini yükseltiyor.


Tazesi satılmayınca yeni kazanç kapısı oldu: Cennet hurması kurutulup ihraç ediliyor

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, taze olarak satmakta zorlandıkları cennet hurmasını kurutarak yeni bir kazanç yolu buldu. Kurutulmuş cennet hurmaları yurt dışına da gönderiliyor.

1 Cennet hurmaları tellere asılıyor

Cennet hurmaları tellere asılıyor

Eylül ayının sonlarında başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçeden toplanan meyveler, kabukları dikey soyularak bu iş için geliştirilen özel seralarda tellere asılmaya başlandı.

2 Yaklaşık 40 günde kuruyor

Yaklaşık 40 günde kuruyor

Cennet hurmalarının yaklaşık 40 günde kuruduğu biliniyor.

3 5 kilo yaş meyve kullanılıyor

5 kilo yaş meyve kullanılıyor

1 kilogram kuru meyve elde etmek için de 5 kilogram yaş meyve kullanılıyor. 

4 Raf ömrü uzuyor

Raf ömrü uzuyor

Kurutulan cennet hurmasının raf ömrü de uzuyor.

5 Yurt dışına da ihraç ediliyor

Yurt dışına da ihraç ediliyor

Kurutulan cennet hurmaları, iç piyasada satışa sunulmanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL