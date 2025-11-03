Tazesi satılmayınca yeni kazanç kapısı oldu: Cennet hurması kurutulup ihraç ediliyor

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, taze olarak satmakta zorlandıkları cennet hurmasını kurutarak yeni bir kazanç yolu buldu. Kurutulmuş cennet hurmaları yurt dışına da gönderiliyor.
1 Cennet hurmaları tellere asılıyor
Eylül ayının sonlarında başlayan hasat sezonuyla birlikte bahçeden toplanan meyveler, kabukları dikey soyularak bu iş için geliştirilen özel seralarda tellere asılmaya başlandı.
3 5 kilo yaş meyve kullanılıyor
1 kilogram kuru meyve elde etmek için de 5 kilogram yaş meyve kullanılıyor.
5 Yurt dışına da ihraç ediliyor
Kurutulan cennet hurmaları, iç piyasada satışa sunulmanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.