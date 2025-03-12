TCMB açıkladı: Ocakta cari açık 3,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 5 milyar 558 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16 milyar dolarlık açık oluştu.

Birincil gelir dengesi kalemi, önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon dolar artışla 1 milyar 191 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon dolar artarak 675 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. İkincil gelir dengesi kaleminde ocak ayında 128 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ocakta 3 milyar 82 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ve 2 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,7 milyar dolar ve krediler 37 milyar dolar katkı verirken net efektif ve mevduatlar 13,1 milyar dolar, ticari krediler 2,8 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 13,2 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 1,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 504 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 414 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 910 milyon dolar yükseldi.

Yurt içi yerleşikler yurt dışında 144 milyon dolar, yurt dışı yerleşikler ise Türkiye’de 132 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 12 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 650 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve bankalar ihraçlarında sırasıyla 211 milyon dolar ve 336 milyon dolar net satış, diğer sektör ihraçlarında ise 880 milyon dolar net alış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 9 milyar 732 milyon dolar, 954 milyon dolar ve 147 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 7 milyar 273 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredilerden ve 2 milyar 459 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 2 milyar 335 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 71 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 2 milyar 264 milyon dolar net artış kaydetti.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3 milyar 199 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 244 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 430 milyon dolar net artış oldu. AA