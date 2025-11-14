Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Katılımcıların yıllık enflasyon beklentileri ne oldu?

Açıklanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 32,20 oldu. Bir önceki anket döneminde ise bu oran yüzde 31,77'ydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 olarak açıklandı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak duyuruldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 olarak açıklanmıştı.

Faiz beklentileri de belli oldu

Katılımcıların faiz beklentileri de belli oldu. Buna göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,56TL iken, bu anket döneminde 43,42 TL olarak açıklandı.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 49,75 TL iken, bu anket döneminde 50,62TL oldu.

GSYH büyüme beklentileri ne yönde?

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,8 olarak duyuruldu.