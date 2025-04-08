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TCMB Başkanı Karahan: ‘Enflasyondaki düşüş sürüyor’

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir” dedi.

08 Nisan 2025 | 12:14
TCMB Başkanı Karahan: ‘Enflasyondaki düşüş sürüyor’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da SteelOrbis işbirliğinde düzenlenen EUROMETAL Çelik Günü ve 10. Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yassı Çelik Konferansı'nda "Türkiye’de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı.

"Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükseldi." ifadelerini kullanan Karahan, kapsamlı vergi paketinin büyüme ve enflasyon beklentilerini etkilediğini belirtti.

Karahan, küresel finansal piyasalarda oynaklığın yükseldiğini aktardı.

Resesyon beklentilerinin uzun vadeli tahvil faizlerini aşağı yönlü etkilediğini ifade eden Karahan, emtia fiyatlarının son dönemde belirgin düzeyde gerileme gösterdiğine dikkati çekti.

Yurt içindeki iktisadi faaliyete değinen Karahan, talep kompozisyonunun 2024 yılında daha dengeli seyrettiğini vurguladı.

Karahan, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiğini belirterek, "Yurt içi talep ılımlı seyretmekle birlikte bir miktar dirençlidir." dedi.

Cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu dile getiren Karahan, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını söyledi.

Karahan, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine vurgu yaptı.

‘HİZMET ENFLASYONUNDAKİ DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞİYOR’

Enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini aktaran Karahan, "Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin, hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini söyledi.

Maliyet artışlarının yavaşladığına dikkati çeken Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Karahan, son dönemde finansal piyasalarda oynaklık gözlendiğini dile getirdi.

Son dönem finansal piyasa gelişmelerine yönelik alınan önlemler hakkında konuşan Karahan, TCMB'nin Para Politikası Kurulu Ara Toplantı kararında gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükselttiklerini, politika faizini yüzde 42,5’te sabit tuttuklarını anımsattı.

TCMB'nin TL ve döviz likidite yönetimine de değinen Karahan, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiklerini belirtti.

Karahan, bununla birlikte depo ihalelerinin vadelerini uzattıklarını ifade ederek, aynı zamanda vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etmeye ve TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladıklarını söyledi.

 

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