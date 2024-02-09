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  • TCMB Başkanı Karahan'ın ilk toplantısını yorumladı: Uzun zamandır gördüğüm...

TCMB Başkanı Karahan'ın ilk toplantısını yorumladı: Uzun zamandır gördüğüm...

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın ilk basın toplantısını yorumladı. Demiralp, "Uzun süredir gördüğüm en net iletişim yapıldığı bir toplantı oldu" diyor.

09 Şubat 2024 | 16:18
TCMB Başkanı Karahan'ın ilk toplantısını yorumladı: Uzun zamandır gördüğüm...

Demiralp, Merkez Bankası'nın iyi bir iletişimde bulunduğunu, başkan yardımcılarının da söz almasının çok olumluğunu söylüyor. Dünkü toplantıyı Bloomberg HT'ye değerlendiren Demiralp şunları söyledi:

En net iletişimin olduğu, en kafamda parçaların oturduğu ve en rahat takip edebildiğim toplantıydı diyebilirim. Ben bu duyguyu genelde FED toplantılarından sonra hissederim. Çünkü hem çok akademik açıklamalar olur hem de çok piyasanın anlayacağı açıklamalar olur. O dengeyi tamamiyle tutturmuşlardı. Hem ileriye yönelik yönlendirmeler yapılması hem modellerin ne şekilde çalıştığı, Merkez Bankası'nın kendi içinde nelere baktığı, ne tür kriterlere baktığı pek çok açıdan değerlendirdiğimizde.... Tamam Türkiye'de bir FED ya da Avrupa Merkez Bankası geleneği yok. Başkan yardımcılarının öyle çok röportaj vermediğini görüyoruz. Ama en azından onları sahnede gördük. Geçmişte de görüyorduk başkan yardımcılarını ama hiçbir şey söylemezlerdi. Aktif bir şekilde onların da söz almaya başlamalarını ben çok çok olumlu buldum.

Demiralp, "Politikalarla ilgili yabancı medyadan daha fazla bilgi ediniyoruz. Bozulan beklentileri en maliyetsiz çözmenin yolu iletişim" diyor.

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