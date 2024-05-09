TCMB Başkanı Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın sunumda öne çıkan ifadeleri şöyle:

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Enflasyon Nisan'da %69,38 ile tahmin aralığının 0,9 puan üzerinde tamamladı.

Öngörülerimizin aksine yılın ilk çeyreğinde toplam talep koşulları güçlü seyretmiş, kredi koşullarında artış gerçekleşmiştir. Reel ücret artışları talebi destekledi.

2023 haziran ayında parasal sıkılaştırma sürecini başlattık. Bu çerçevede politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 50 civarına çıkardık.

Parasal sıkılaştırmamız finansal piyasalara hızlı şekilde yansımaktadır.

TL ticari kredisi gerilerken yabancı para kredisinin arttığını gözlemliyoruz.

KKM yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

Menkul kıymet tesisinin kaldırılması sağlık fiyat oluşumun desteklemektedir.

Swap hariç net rezervlerde son iki haftada 18 milyar dolarlık ek iyileşme görmekteyiz. Bu dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artarayüzde 38 oldu.

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