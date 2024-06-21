ARA
Bist 100
10771,36
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
32,8375
0,0713%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1097
-0,463%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0693
-0,0911%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2450,06
-1,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne?

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin faiz tahmini ne yönde?

21 Haziran 2024 | 22:43
Son Güncellenme: 21 Haziran 2024 | 22:48
TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne?

Piyasalar, TCMB faiz kararının haziran ayı kararına odaklandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü açıklayacak. AA Finans'ın faiz kararına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2450,06 -1,6%
  • ALTIN ONS 2320,69 -1,67%
  • BIST 100 10771,36 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,82 0,567%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36945 0,03872%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,075 2,0186%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8375 0,0713%
  • EURO/DOLAR 1,0693 -0,0911%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1097 -0,463%
  • STERLIN/DOLAR 1,2639 -0,14537%
Borsa Haberleri
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL