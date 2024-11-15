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TCMB kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı faiz kararına odaklandı. TCMB son olarak politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

15 Kasım 2024 | 17:43
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 18:10
TCMB kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne?

Merkez Bankası'nın faiz kararına geri sayım başladı. Faiz kararı, TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belli olacak. Peki, ekonomistlerin, faiz beklentisi ne? AA Finans'ın beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Yıl sonu beklentisi 

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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