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TCMB Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Piyasalarda gözler yılın ilk faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını gelecek hafta kamuoyu ile paylaşacak. Peki ekonomistlerin politika faizi beklentisi ne?

19 Ocak 2024 | 12:25
TCMB Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

AA Finans'ın, 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

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