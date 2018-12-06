TEB’den reel sektöre destek
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşma doğrultusunda teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında ortak proje geliştirme, proje uygulama ve mentorluk programlarının yanı sıra MİB üyelerinin ihtiyaçlarına özel olarak TEB tarafından finansal hizmet ve ürünler de sağlanması öngörülüyor.
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli GMY ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB’in MİB üyeleri için sektörel stratejik planlarının oluşturulmasına destek olacağını kaydetti.
Boz, Türkiye ekonomisine ve MİB üyelerinin ihracatına katkı sağlamak amacıyla üretim ve ihracata yönelik büyüme ve gelişim programlarının koordinasyonlarını da üstleneceklerini aktardı.
MİB Başkanı Ahmet Özkayan, “Ortaklık, büyümenin yanında inovatif gelişmenin ve katma değerli üretimin de önünü açacak” dedi.
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