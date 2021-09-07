Türkiye’de sayıları 88’e ulaşan teknoparklar, pandemi etkisine rağmen yeni yatırımlarına hızla devam ediyor. Bina yatırımlarının yanı sıra start up’ları yurtdışına açmak için de projeler üreten altı teknoparkın yeni dönem ajandalarını ve planlarını araştırdık.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, start up’ların teknoloji tabanlı büyümesinde önemli rol oynuyor. 2021 yılı verilerine göre, Türkiye’de ilan edilen teknopark bölge sayısı 88’e ulaştı. Bu bölgelerden 73 tanesi faaliyetlerini aktif olarak sürdürürken 15’inin altyapı çalışmaları devam ediyor.

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki toplam şirket sayısı 6 bin 680’i aşarken bu şirketlerdeki toplam istihdam sayısı ise 70 bin 135’i buldu. Bin 405 şirket, akademisyenler tarafından kurulduğu veya akademisyenlerin ortağı olduğu şirketler olarak ifade ediliyor.

Bugüne kadar biten proje sayısı 41 bin 238, üzerinde çalışılan proje sayısı ise 10 bin 998’e ulaştı. Bölgelerde faaliyette olan şirketlerin toplam satış tutarı 131 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam ihracat rakamları ise 6,2 milyar doları aştı. Türkiye’de son yıllarda önemli teknoloji şirketlerinin çıkmasında büyük katkı sağlayan teknoparklar bu yıl da yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor.

Yeni bina yatırımlarının yanı sıra start up’ları yurtdışına açmak için de projeler üreten teknoparkların ajandalarını araştırdık.

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