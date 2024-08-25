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Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da gözaltına alındı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

25 Ağustos 2024 | 09:58
Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da gözaltına alındı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
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