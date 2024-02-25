Tersine göç: İstanbul'dan memleketine döndü, bu işe başladı

Fatih Kaya, 6 yaşındayken ailesiyle Tokat'ın Turhal ilçesine, 1995'te ise İstanbul'a taşındı. Anlattığına bundan sonraki hayatı şöyle ilerledi:



1 İstanbul'da 2006'da kendi iş yerini açtı İstanbul'da demir doğrama üzerine çalışmaya başlayan Kaya, 2006'da kendi iş yerini açtı. Yıllar içinde İstanbul'un trafik ve kalabalığından uzaklaşmak isteyen Kaya, memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde besicilik yapmaya karar verdi.

2 PROJE KAPSAMINDA KREDİ KALDI Baba evinin yanındaki bahçede 700 metrekare alan üzerine 5 sene önce tesis kuran Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında kullandığı krediyle 50 büyükbaş hayvan satın aldı.

3 EKİPMAN VE YEM DESTEĞİ ALDI Tarım ve Orman Bakanlığının ekipman ve yem desteğinden de faydalanan Kaya, 8 yıl önce memleketlerine dönen anne ve babasının yardımıyla işleri uzaktan yürüttü. İstanbul'daki iş yerini 2022'de kapatarak Ordu'ya dönen Fatih Kaya, İkizce ilçesinin Başönü Mahallesi'ne yerleşti ve işinin başına geçti.

4 İŞLER BÜYÜYÜNCE TAMAMEN DÖNDÜ 3 çocuk babası Fatih Kaya, AA muhabirine, İstanbul'da yıllarca kendi iş yerinde çalıştığını ancak küçük yaşta gurbete gitmesi nedeniyle her zaman memleket özlemi duyduğunu söyledi. Hayvancılık üzerine açmayı planladığı yer için bazı malzemeleri İstanbul'daki işletmesinde hazırladığını anlatan Kaya, tesisi kurarak yeni işine başladığını belirtti. Kaya, kurduğu işin büyümesi üzerine memleketine döndüğünü, okulları nedeniyle eşi ve çocuklarının İstanbul'da kaldığını, eğitim-öğretim yılı sonunda onların da Ordu'ya geleceğini aktardı.

5 87 BÜYÜKBAŞ OLDU Yöresine faydalı olmak istediğini dile getiren Kaya, "Buraya yerleşmemizin sebeplerinden biri de memleketimize yatırım yapmak, bir iş kurmak. Bu işi de burada sürdürmek istiyoruz." dedi. Kaya, 87 büyükbaş hayvanı olduğunu kaydederek, geçen yıl İstanbul'a hayvan satışı yaptığını, bu sene ise Ordu bölgesinde planladığını söyledi.