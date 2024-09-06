Tezgahlar palamutla dolup taşıyor: Peki, tane fiyatı ne kadar?

1 Eylül itibarıyla balıkçılarca denize bırakılan ağlara bol miktarlarda palamut takılmaya devam ediyor. Teknelerle limanlara getirilen yüzlerce kasa palamut, balıkçı tezgahlarını süslüyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tanesi 40 liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulan palamutlara vatandaşlar da yoğun rağbet gösteriyor. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi. Karadeniz'deki tüm teknelerin bol miktarda palamut avcılığı yaptığını vurgulayan Ünlü, "Tezgahlarımızın tamamı palamutla dolmuş durumda. Vatandaşımız bol bol ucuza balık tüketme fırsatı buluyor. İlgi çok yoğun. O kadar ilgi var ki diğer balık türleri satılmıyor dahi." dedi.