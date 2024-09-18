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  • The Times Ekim ayında plaj tatili için en iyi 11 yeri sıraladı: Türkiye'nin ünlü tatil merkezi de listede

The Times Ekim ayında plaj tatili için en iyi 11 yeri sıraladı: Türkiye'nin ünlü tatil merkezi de listede

Londra merkezli The Times gazetesi "Best places for a beach holiday in october" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıkladı. 11 destinasyon arasında Türkiye'nin ünlü tatil merkezi de 3. sırada yer aldı.

18 Eylül 2024 | 16:57
The Times Ekim ayında plaj tatili için en iyi 11 yeri sıraladı: Türkiye'nin ünlü tatil merkezi de listede

The Times Ekim ayında dinlendirici bir plaj tatili için en iyi seyahat noktalarını sıraladı. Haberde "Sonbaharda seyahat etmek, maliyetleri düşük tutmak ve sezon dışı İbiza'dan Zanzibar'ın tropik bölgelerine kadar sahil destinasyonlarının farklı bir yönünü görmek için harika bir yol olabilir." denildi. İşte Times'a göre Ekim ayında plaj tatili için en iyi 11 yer... 

1 Exmouth, Avustralya

Exmouth, Avustralya

2 İbiza, İspanya

İbiza, İspanya

3 Fethiye, Türkiye

Fethiye, Türkiye Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı: "İngiltere'den Dalaman havaalanına direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisiklet sürerek keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve Mavi Lagün'ün geniş kumlu alanında uzanmak ve geleneksel bir gulet tekne gezisiyle Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için bir üs olarak kullanın. Ayrıca antik kaya mezarlarıyla dolu Likya Yolu'nun bazı kısımlarında yürüyüş yapabilirsiniz."

4 Malta

Malta

5 Zanzibar, Tanzanya

Zanzibar, Tanzanya

6 Goa, Hindistan

Goa, Hindistan

7 Cape Town, Güney Afrika

Cape Town, Güney Afrika

8 Algarve, Portekiz

Algarve, Portekiz

9 Jamaika

Jamaika

10 Girit, Yunanistan

Girit, Yunanistan

11 Sayulita, Meksika

Sayulita, Meksika
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