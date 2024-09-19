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THY, 2 uçak satın aldı

Türk Hava Yolları (THY), iki "Airbus A 321 Neo" uçağının finansmanı için ilk kez "sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı" modelini kullandığını duyurdu.

19 Eylül 2024 | 11:52
THY, 2 uçak satın aldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yeni ve ödüllü finansman modelleri kullanarak havacılık sektöründe en düşük finansman maliyetlerine erişmeyi başardı.

İlk kez "sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı" kullanan THY, çoklu para biriminden borçlanma özellikli finansman işlemini sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla da birleştirerek, yakıt verimliliği yüksek yeni nesil 2 adet "A321 Neo" uçağının finansmanında bir ilke imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, 3 yıl arka arkaya "World Finance" tarafından "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülüne layık görülen bir hava yolu olduklarını belirtti.

Şeker, "Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı dünya çapında ödüllendirilen başarılara imza attığımız uçak finansmanı alanıyla birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yapının büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sağlayacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma taahhüdümüze de destek olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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