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THY Teknik AŞ ile Hintli IndiGo arasında bakım anlaşması

THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Airbus A320 neo filosu için en yüksek hizmet standartlarını sağlayacak ve IndiGo'nun Hindistan havacılığını yeni seviyelere taşımasına yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

10 Şubat 2025 | 17:12
THY Teknik AŞ ile Hintli IndiGo arasında bakım anlaşması

Türk Hava Yollarının (THY) uçak bakım şirketi THY Teknik AŞ ile Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, "Airbus A320 neo" uçakların geri teslim bakım hizmetlerini kapsayan anlaşma imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma "Middle East 2025" Fuarı'nda imzalandı.

Anlaşma kapsamında, THY Teknik AŞ, IndiGo'nun "Airbus A320 neo" tipi uçaklarının İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde iniş takımı ve geri teslim bakım operasyonlarını gerçekleştirecek. Şirket, böylece IndiGo’nun geri teslim süreçlerini hızlandırarak, kesintisiz ve zamanında tamamlanmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, IndiGo'yla uzun süredir devam eden iş birliğini daha da güçlendirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akbulut, "Yıllar içinde sunduğumuz çeşitli bakım hizmetleri ve bu yeni anlaşma, IndiGo'nun hizmetlerimize olan güvenini yansıtıyor. 'Airbus A320 neo filosu için en yüksek hizmet standartlarını sağlayacak ve IndiGo'nun Hindistan havacılığını yeni seviyelere taşımasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

‘OPERASYONEL VERİMLİLİĞİMİZİ ARTIRMAMIZDA KİLİT ROL OYNAYACAK’

IndiGo Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Isidre Porqueras ise "THY Teknik AŞ ile ortaklığımızı sürdürmekten ve güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları Teknik AŞ ekiplerinin teknik uzmanlığına, özverili desteğine ve hızlı yanıt süresine olan inancımız tamdır. Bunlar operasyonel verimliliğimizi artırmamızda kilit rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan IndiGo’nun "Airbus A320 neo" uçak filosunun iniş takımı bakım operasyonlarını kapsayan farklı bir anlaşma için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. AA

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