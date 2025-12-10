Ticaret Bakanlığı açıkladı: Kasım ayının ihracat lideri şehri belli oldu

Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ve yılın 11 aylık dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 45 ilde ihracat artışı gerçekleştiği belirtilirken, toplam mal ihracatının yüzde 3,7'lik artışla 247,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca aynı dönemde, 31 ilde de 1 milyar dolar barajının aşıldığı vurgulandı.

İhracatta ilk beşi oluşturan ille belli oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara'nın ihracatta ilk beşi oluşturduğu ifade edildi:

"2025 yılı Kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara ihracatta ilk beşi oluştururken; Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ikinci beşte yer alarak ülkemizin ihracat performansına güçlü katkı sağlamıştır.

Kasım 2025 döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ illerimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek ülkemizin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu başarı, hem bölgelerimizin dinamizmini hem de Türkiye’nin küresel ticaretteki kararlı yükselişini güçlü biçimde teyit etmektedir."

İhracatta en fazla artışın yaşandığı il Kocaeli

Kasım ayında İstanbul 4 milyar 459 milyon dolarla ihracatta birinci olurken, Kocaeli 2 milyar 882 milyon dolarla ikinci,

ve Bursa 1 milyar 824 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İstanbul'un geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 azalış gösterdiği de belirtildi.

2025 yılı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Kocaeli 361 milyon dolarlık artışla birinci il, Ankara 206 milyon dolarlık artışla ikinci il, Çorum 202 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Bursa 111 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Sakarya ise 110 milyon dolarlık artışla beşinci il oldu.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı İstanbul'un ihracatında ilk sırada

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 645 milyon 196 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 453 milyon 259 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 440 milyon 547 bin dolarla kazanlar, makineler takip etti.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 206 milyon 910 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından, 238 milyon 446 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 215 milyon 598 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar geldi.

Bursa'nın ihracatında da motorlu kara taşıtları 727 milyon 680 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 341 milyon 847 bin dolarla kazanlar, makineler, 116 milyon 470 bin dolarla mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma ürünleri takip etti.

En fazla hangi ülkelere ihracat yapıldı?

Öte yandan, illerin en fazla hangi ülkelere ihracat yaptığı da belli oldu. Buna göre, İstanbul'un ihracatında 459 milyon 108 bin dolarla ABD, ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 315 milyon 261 bin dolarla Almanya, 203 milyon 484 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 344 milyon 980 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 259 milyon 664 bin dolarla Almanya, 176 milyon 695 bin dolarla İtalya geldi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 280 milyon 102 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 268 milyon 60 bin dolarla Fransa, 148 milyon 96 bin dolarla İspanya​​​​​​​ takip etti.