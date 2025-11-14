Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yerli plakalı taşıtların gümrük kapılarındaki işlemleri hızlandırılacak

Ticaret Bakanlığı, yerli plakalı taşıtların gümrük kapılarındaki işlemlerini hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bakanlık, trafik sicil verilerinin anlık aktarımıyla, yerli plakalı taşıtların gümrük işlemlerini hızlandıracak yeni bir uygulamayı tüm sınır kapılarında yaygınlaştırmayı yönelik bir karar aldı.

18 Kasım tarihinde uygulamaya koyulacak

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yerli plakalı taşıtların gümrük kapılarındaki giriş-çıkış işlemlerinin hızlandırılması için önemli bir dijital adımı devreye aldıklarını duyurdu:

"Ülkemizde tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin, trafik sicil kayıtlarından anlık olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına yönelik düzenleme, 18 Kasım 2025 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlayacak.

Yerli plakalı taşıtların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinde, tescil aşamasında gerekli taşıt bilgilerinin, gümrük memurlarıınca manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle; özellikle turizm dönemlerinde bekleme sürelerinde artış yaşanabilmekteydi.

Ticaret Bakanlığı'nın dijital dönüşüm projesi ile, trafik sicil bilgileri, artık anlık olarak sisteme aktarılabilmekte. Yeni uygulama ile, geçiş işlemleri çok daha hızlı tamamlanacak."

"Harcanan süre önemli ölçüde azalacak"

Bakanlık, yeni uygulamayla taşıtların işlemlerinin daha kısa sürede halledilebileceği ve gümrük kapılarındaki akışın hızlanacağına da vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu:

"Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde, söz konusu taşıtlara ait trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildi.

Böylece taşıtların işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında akış hızlanacak.

Ticaret Bakanlığı’nın gümrüklerde yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları sayesinde, yerli plakalı taşıtlar için gümrük giriş-çıkış işlemleri artık çok daha hızlı ve veriye dayalı bir şekilde gerçekleştirilecek; gümrük kapılarındaki bekleme süreleri azalacak ve vatandaşlarımızın sınır geçiş deneyimi iyileştirilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."