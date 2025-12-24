Ticaret Bakanlığı’ndan asgari ücret sonrası mesaj: 'Haksız fiyat artışlarına izin verilmeyecek'

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından önemli bir duyuruda bulundu. Bakanlık, asgari ücret artışını bahane edilerek fahiş fiyat artışında bulunan işletmelere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağının altını çizdi.

Dün açıklanan verilere göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret; net 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

"Tüm fiyatlara yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor"

Konuya dair bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığına vurgu yapıldı:

"Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir.

Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir."

Bakanlıktan vatandaşlara çağrı

Ayrıca açıklamada vatandaşlara da çağrıda bulunularak, haksız fiyat artışına karşı Bakanlığa başvurmaları istendi:

"Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır.

Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir.

Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."