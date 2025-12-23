Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Toplantılara işçi kesimi katılmadı



Bu yıl asgari ücret gündeminde, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazı öne çıktı.

Komisyonunun üye yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, üye yapısının değiştirilmemesi üzerine yapılan ilk iki toplantıya katılmamıştı.

Gözler üçüncü ve son toplantıda çevrilirken, TÜRK-İŞ'in bu toplantıda da yer almaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret ne kadardı?



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.