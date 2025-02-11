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Ticaret ve perakende satış hacmi aralıkta arttı

Ticaret satış hacmi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 8,2, perakende satış hacmi yüzde 13,5 artış gösterdi.

11 Şubat 2025 | 11:00
Son Güncellenme: 11 Şubat 2025 | 13:42
Ticaret ve perakende satış hacmi aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseldi. AA

 

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