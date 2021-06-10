TİM Başkanı Gülle, “Ocakta 6 bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL’yi tercih etti.” ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk 5 ayında 2020’nin aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracatın yüzde 58 artarak 25,5 milyar liraya ulaştığını belirterek, “TL ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ihracatçısının, salgın sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen tarihi başarılara imza attığını belirtti.

İhracat ailesinin olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta “V” tipi toparlanmayı gerçekleştirdiğini vurgulayan Gülle, TİM’in ihracat hedefine ulaşmak ve dünyada “Made in Türkiye” markasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Gülle, TİM’in ikili ticarette Türk lirasının kullanılmasını desteklemeye devam etmesinin, TL ile yapılan ihracatı ve ülke sayısını artırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracat yüzde 58 artarak 25,5 milyar liraya ulaştı. TL ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı. Binlerce firmanın ihracatta TL’yi tercih etti. TL ile yapılan ihracatta ocak-mayıs döneminde ise ilk 5 ülke sırasıyla 4,4 milyar lirayla Irak, 1,75 milyar lirayla KKTC, 1,72 milyar lirayla Almanya, 1,36 milyar lirayla Suriye ve 1,32 milyar lirayla İtalya oldu. Mayıs ayında da TL ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 74 artışla 4,75 milyar liralık ihracat yapıldı. Ocakta 6 bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL’yi tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz.”

“Pazara kolay ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz”

İsmail Gülle, küresel pazarda artık daha güçlü durumda olduklarını, küresel değer zincirleri tarafından, salgının da etkisiyle kritik sanayilerde üretim altyapısının terk edilmesi ve sadece düşük fiyat politikasıyla tek bir ülkede üretim yapılarak dünyaya dağıtımı stratejisinin dezavantajlarının bire bir tecrübe edildiğini belirtti.

Her durum ve şartta üreterek uluslararası alanda yükümlülüklerini yerine getiren ihracatçıların, Türkiye’nin güvenilir tedarikçi liman özelliğini pekiştirdiğini vurgulayan Gülle, “Küresel tedarik zincirlerinde salgınla hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını görüyoruz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken, Türkiye markası daha da güçlendi.” değerlendirmesini yaptı.

Gülle, ihracatı artırmak kadar ülkenin marka algısını da yükseltme ve sürdürülebilir kılmanın kendileri için önemine işaret etti.

Küresel ticaretin yavaşladığı bir dönemde Türkiye’ye talebin, bu algının oluştuğunun bir göstergesi olduğunun altını çizen Gülle, “Bu talebin kalıcı olmasını sağlamak adına ihracatçımızın önündeki engelleri kaldırarak, pazara kolay ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İlk kez ihracat yapan firma sayımız 7 bin 577’e ulaştı”

TİM Başkanı Gülle, ihracat ailesinin her geçen ay büyümeye devam ettiğini, göreve geldiklerinden bu yana yurdun her bir köşesinde, ihracat ailesine yeni üyeler, yeni ihracatçılar kazandırmak için büyük bir hızla çalışmaları sürdürürdüklerini belirtti.

Salgının en zorlu dönemi olan 2020 yılında toplam 16 bin 217 firmanın ilk kez ihracat ailesine katıldığını anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

“Bu firmalarımız toplam 955 milyon 615 bin dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu yılın ilk 5 ayında salgın sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen ilk kez ihracat yapan firma sayımız ise toplamda 7 bin 577’e ulaştı. Bu yıl ihracata ilk kez ‘merhaba’ diyen tüm firmalarımızın toplam ihracat rakamı ise 773 milyon dolar oldu. Bu firmalarımızın başarısı emin adımlarla 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ilerlediğimizi de gösteriyor.”

Gülle, ihracatı teşvik etmek ve firmaları ihracata başlatmak adına “TİM KOBİ İhracat Seferberliği” programı düzenlediklerini, bu program için dünyada uygulanan pek çok modeli detaylı bir şekilde incelediklerini bildirdi.

Çalışmalarının sonucunda, kendi alanında ilkleri barındıran “TİM KOBİ İhracat Seferberliği”nin ortaya çıktığını aktaran Gülle, “İlk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Eğitimlerimiz neticesinde, her ay ortalama 1.500 firma ihracata başlıyor. Son iki yılda 13 ayrı KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak tasarladık. İlki, halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri, İkincisi sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar ve üçüncüsü ise genç girişimciler.” ifadelerini kullandı.