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TL mevduat faizleri yükseldi, kredi faizleri geriledi (Kredi ve Mevduat Faiz Oranları Kaç Oldu?)

Bizim Menkul verilerine göre geçen hafta bankaların TL mevduat faizleri yükselirken, dolar ve euro mevduat faizleri geriledi. TL bazlı ticari, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları da aynı haftada düştü. 13 Eylül haftasında kredi ve mevduat faiz oranları şöyle...

20 Eylül 2024 | 12:45
TL mevduat faizleri yükseldi, kredi faizleri geriledi (Kredi ve Mevduat Faiz Oranları Kaç Oldu?)

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 20 baz puan artışla %56,14 olurken, dolar mevduat faizi 16 baz puan azalışla %1,28 ve Euro mevduat faizi 4 baz puan azalışla %0,75 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 101 baz puan azalışla %59,92 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 3 baz puan azalışla %43,22; taşıt kredi faizleri 358 baz puan azalışla %43,78 ve ihtiyaç kredi faizleri 200 baz puan artışla %73,65 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 31 baz puan artışla %8,19 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 18 baz puan artışla %6,99 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %3,78 olurken, Dolar ve Euro için sırasıyla %6,91 ve %6,24 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve euro kredilere uygulanan spreadin altında kalmaya devam etti.
 

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Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
GERİ
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