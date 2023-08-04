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TL'nin reel değeri 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Reel efektif döviz kuru Temmuz'da 48,82 değerini alarak 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

04 Ağustos 2023 | 15:09
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TL'nin reel değeri 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,84 puan azalarak 48,82'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,84 puan azalarak 48,82'ye indi. Endeks, haziranda 51,66 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 5,51 puan azalışla 86,95'ten 81,44'e geriledi.

Türk lirasının değeri ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,05 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,65 puan azaldı.

 

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