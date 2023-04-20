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TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

20 Nisan 2023 | 12:13
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TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 500 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 50 milyon lira teminat yatırılması ve 23 Mayıs saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 24 Mayıs 2023'te saat 15.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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