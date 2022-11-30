Tokat'tan 20 ülkeye alabalık ihracatı

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Tokat'ın Almus ilçesinde üretilen alabalık, 20 ülkeye ihraç ediliyor.



Yeşilırmak üzerinde bulunan Almus Baraj Gölü'nde 1987 yılından bu yana kültür balıkçılığı yapılıyor. Baraj gölünde, ticari değeri yüksek olan gökkuşağı alabalığı da yetiştiriliyor.



Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, iç sularda üretilen alabalığın ihracatında Tokat'ın beşinci sırada olduğunu söyledi.



Tokat'taki üretimin yüzde 90'ının Almus ilçesinde gerçekleştirildiğini belirten Seyhan, "Balıklar burada yetiştirilip Karadeniz'e gönderiliyor. Orada büyük hale getirildikten sonra ihraç ediliyor. İhracat çoğunlukla Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ülkelerine yapılıyor. Başta Kanada, Vietnam, Japonya, Rusya, Gürcistan, Tayland olmak üzere 20 ülkeye gönderiliyor." dedi.



İlçede kafes balıkçılığı yapan 29 işletme bulunduğunu dile getiren Seyhan, işletmelerde 100'e yakın personel çalıştığını anlattı.



Tarım ve Orman Bakanlığının kafes balıkçılığı yapanlara destek verdiğini de vurgulayan Seyhan, şunları kaydetti:



"Bakanlığımız buradaki balıkçılara bu yıl 5 milyon 100 bin lira destek verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimizle her zaman yanlarındayız. Almus Baraj Gölü'nde yıllık 6 bin 500 ton üretim kapasitemiz mevcut. Şu anda 5 bin 900 ton üretim yapıyoruz. Bunun 2 bin tona yakını ihraç ediliyor. Bundan da Almus ekonomisine 200 milyon lira katkı sağlanıyor."



