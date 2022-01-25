TOKİ Bursa Gürsu konut projesi için 413 konuttan 200’ü satışa çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başvuruların başladığını duyurdu. Peki TOKİ Bursa Gürsu kura çekilişi ne zaman? İşte projeye ilişkin detaylar…

TOKİ BURSA GÜRSU BAŞVURU TARİHLERİ

Projede 144 adet 2+1 konut ve 56 adet 3+1 konut yer alıyor. Kuralı satış yapılacak olan proje için başvurular 24 Ocak 2022 – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ BURSA GÜRSU KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Bursa Gürsu konut projesi kura çekilişi 7 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

TAKSİTLER 1.159 TL’DEN BAŞLIYOR

Projedeki 2+1 konutlar 260 bin liradan, 3+1 konutlar ise 319 bin liradan başlıyor. 2+1 konutlar için aylık taksitler 1.159 lira civarında olurken 3+1 konutlar için ise taksitler 1.420 liradan başlıyor.

TOKİ BURSA GÜRSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki

çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.

Bursa ili ve ilçeleri sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak(başvuru tarihinden, geriye doğru 1 yıl önce) koşulu ile ikamet ediyor olması(Bursa İl Nüfusuna kayıtlı olanlar hariç) veya İl nüfusuna kayıtlınolması,

Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır