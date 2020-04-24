Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekilişlerine 23 Mart’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Kuralar, salgın sürecinde tedbir amaçlı olarak internet ortamına alınmış; ancak kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek adına ertelenmişti.

TOKİ’nin resmi hesaplarından yapılan açıklama ile yeni kura tarihleri belirlendi. Kura çekilişleri yine TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Binlerce vatandaş TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte 2020 TOKİ yeni kura tarihleri…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre kuralar 28 Nisan’da yeniden başlıyor. 28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm illerdeki kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN YAYINLANACAK?

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.

11 İLDE 21 PROJE KURASI ÇEKİLDİ

16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan 375 bin 953, İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.Şubat ve mart aylarında toplam 11 ilde 21 projenin kurası yapılarak 24 bin 551 konutun hak sahipleri belirlendi.