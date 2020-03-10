TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Sakarya Adapazarı, 445 konut için kura çekilişi bugün saat 11:00’de Sakarya Spor Salonu’nda başlayacak. Kura sonucunda 312 adet 2+1 daire, 133 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-devletten öğrenilebilecek.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul’da kuranın ne zaman çekileceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

TOKİ KONUTLARININ TESLİM SÜRECİ NE KADAR?

TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.