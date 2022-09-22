TOKİ’nin yüzde 25 peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyası 23 Eylül’de başlıyor. Peki kampanyaya kimler başvurabilyor? Koşulları ne? İşte TOKİ’nin açıklamasına göre TOKİ 2022 yüzde 25 indirim kampanyasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut /iş yeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül’de başlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim uygulanacak.

KONUT VE İŞYERLERİNDE ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 25 İNDİRİM

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül- 19 Ekim 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

ARSA ALICILARI İÇİN İNDİRİM ORANI VE BAŞVURU KOŞULLARI

TOKİ’den yapılan açıklama göre geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapılacak.

Bu kapsamda kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Ödemelerini Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI