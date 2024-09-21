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Tosçelik'ten Mekke'nin su ihtiyacını karşılayacak boru teslimi

Tosçelik, Suudi Arabistan'da Mekke'nin su ihtiyacını karşılayacak Juranah ISWR-1 Projesi'nin boru tedarikini tamamladı.

21 Eylül 2024 | 09:31
Tosçelik'ten Mekke'nin su ihtiyacını karşılayacak boru teslimi

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük boru üreticisi Tosçelik, yapımı Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah Bağımsız Stratejik Su Rezervuarı Projesi’nin (Juranah ISWR-1) ilk aşamasının boru tedarikçisi olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Mekke’nin su ihtiyacını karşılayacak proje kapsamında Tosçelik toplam 7 kilometre uzunluğa sahip, 3,5 kilometrelik ikiz boru hattında ihtiyaç duyulan boruların tamamını üreterek teslimatını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı, başarılı şirketleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanında aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tosyalı bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük boru üreticisi Tosçelik, yapımı Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah Bağımsız Stratejik Su Rezervuarı Projesi’nin (Juranah ISWR-1) ilk aşamasının boru tedarikçisi olarak yurt dışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 

Suudi Arabistan’ın devlet şirketlerinden SWPC (Saudi Water Partnership Company) tarafından hayata geçirilen ve Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah ISWR-1 Projesi kapsamında Tosçelik, toplam 7 kilometre uzunluğa sahip, 3,5 kilometrelik ikiz boru hattında ihtiyaç duyulan boruların tamamını üreterek teslimatını gerçekleştirdi.

2027'de faaliyete geçecek

Suudi Arabistan Krallığı'nda yap-işlet-devret modeli kapsamında Juranah ISWR-1 Projesi, temel su altyapısının geliştirilmesinde özel sektörün aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor. Projenin su tedarik zincirlerini iyileştirmesi ve kurulu hatların yükünü azaltması planlanıyor. Mekke halkının yanı sıra Hac ve Umre ziyaretçilerine daha iyi hizmet verilmesi için geliştirilen projenin tamamının 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje 2,5 milyon metreküplük kapasitesi ve 7 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile Mekke’nin tüm içme suyu ihtiyacını karşılayacak. 

Suudi Arabistan'da özel sektör katılımını içeren türünün ilk örneği olarak önemli bir kilometre taşına işaret eden Juranah ISWR Projesi’nin imtiyazı 30 yıl sürecek, özel sektör tarafından projeye 1.5 milyar SAR tutarında doğrudan yatırım yapılacak. 

Projenin ilk aşamasının boru tedarikini sağlayan Tosçelik Spiral Boru, bir süre önce de Almanya'daki en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan "Ren Su Boru Hattı" (RWTL) Projesi’nin de boru tedarikçisi olmuştu.

 

 

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