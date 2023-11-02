Toyota Kasım 2023 kampanyasını duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre Kasım sonuna kadar Toyota Hilux, Corolla Cross, Yaris Cross, Corolla Sedan, Yaris ve Corolla HB modelleri 200 bin TL'ye varan indirimler veya yüzde 0 faiz seçeneğiyle satılacak. Markadan yapılan açıklama şöyle:

1 TOYOTA HİLUX Toyota'dan yapılan açıklamaya göre Toyota Hilux modeli 200 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılırken aynı zamanda 100 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

2 COROLLA SEDAN Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan nakit indirimiyle 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği ile satılıyor.

3 COROLLA CROSS SUV segmentindeki Corolla Cross modeli 200 bin TL'ye varan indirimle birlikte 1 milyon 495 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

4 YARİS CROSS Yaris Cross kasım boyunca 170 bin TL'ye varan indirimlerle 1 milyon 195 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

5 COROLLA HB Toyota Corolla HB 160 bin TL'ye varan indirim ile 1 milyon 310 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.