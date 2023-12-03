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  • 3 kilosu 100 lira: Balıkçılar hamside soğuk havayı bekliyor

3 kilosu 100 lira: Balıkçılar hamside soğuk havayı bekliyor

Doğu Karadeniz'de balıkçılar hamsi bolluğu için soğuk havayı bekliyor... Peki, fiyatlar ne kadar?

03 Aralık 2023 | 13:48
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3 kilosu 100 lira: Balıkçılar hamside soğuk havayı bekliyor

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkmasıyla Karadeniz'e açılan balıkçılar, palamut ve istavrit avcılığında istedikleri verimi bulamamalarına rağmen hamside yaşanan bolluğun havanın soğumasıyla daha da artmasını bekliyor. İşte yorumlar:
 

1
KİLOSU NE KADAR?

KİLOSU NE KADAR?

Karadenizli balıkçılar, geçmiş yıllarda bol miktarda avlayamadıkları hamsiyi son günlerde ağlarına çektiklerini söylüyor. Trabzon'da kilogramı bir süre önce 50 lirayı bulan hamsi, balıkçıların son haftalarda yaptığı avın ardından tezgahlarda 3 kilogramı 100 liradan satılmaya başlandı.
2
İSTAVRİT VE PALAMUTTAN VERİM ALINAMADI

İSTAVRİT VE PALAMUTTAN VERİM ALINAMADI

Balıkçılardan bazılarının 4 kilogramını 100 liradan satışa sunduğu hamsi, Trabzon Balık Pazarı'na gelen vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, bu sezon istavrit ve palamut avcılığında istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.
3
HAVANIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ

HAVANIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ

Hamsi avında ise canlılık yaşanmaya başlandığını ifade eden Mutlu, "Sezonun palamut ve istavritle olumsuz geçmesinin ardından havanın daha da soğumasıyla hamsi avı kendimizi avutacak şekle gelecektir. İklimde beklenenden farklı göstergeler oluyor. Birkaç gün önce anormal fırtınalar ve olumsuz hava şartları vardı. Ben bu senenin daha soğuk geçeceğini düşünüyorum. Bir an önce havanın soğumasını istiyoruz." dedi.
4
TRABZON AÇIKLARINDA AV DEVAM DİYOR

TRABZON AÇIKLARINDA AV DEVAM DİYOR

Mutlu, balıkçıların birçoğunun kendi bölgesinde avlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu sezon bizim açımızdan bir kazanma sezonu değil, tamamen maliyetleri kurtarma sezonu olur diye düşünüyorum. 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsiyi vatandaş istediği şekilde alabiliyor. Hamsinin bölgemizde avlanmasına devam edilmesi için havanın soğuk gitmesini temenni ediyoruz. Havalar daha da soğursa hamsinin daha da iyi toplanacağını ve bollaşabileceğini söyleyebiliriz. Trabzon açıklarında hamsi avı devam ediyor."
5
3 KİLOGRAMI 100 LİRA

3 KİLOGRAMI 100 LİRA

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın ise 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsinin yanı sıra istavritin 60, levrek ve çipuranın 175, somonun kilogramının ise 150 liradan tezgahlarda yerini aldığını söyledi.
6
HAVANIN SOĞUMASIYLA FİYAT DAHA DA DÜŞEBİLİR

HAVANIN SOĞUMASIYLA FİYAT DAHA DA DÜŞEBİLİR

Aydın, hamsi fiyatının geçmiş yıllara göre uygun olduğunu, havanın soğumasıyla daha da düşebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti: "İnşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder, fiyatlar yukarı değil, aşağıya iner. Havanın az da olsa soğumasıyla avlanma biraz daha iyi oldu. Daha da soğudukça daha da fazla hamsi çıkacağını düşürüyoruz. Geçen seneye göre hem fiyat hem de verim açısından iyi. Bu sene palamut avlanmadı, hamsi oldu. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder."
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