1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkmasıyla Karadeniz'e açılan balıkçılar, palamut ve istavrit avcılığında istedikleri verimi bulamamalarına rağmen hamside yaşanan bolluğun havanın soğumasıyla daha da artmasını bekliyor. İşte yorumlar:



1 KİLOSU NE KADAR? Karadenizli balıkçılar, geçmiş yıllarda bol miktarda avlayamadıkları hamsiyi son günlerde ağlarına çektiklerini söylüyor. Trabzon'da kilogramı bir süre önce 50 lirayı bulan hamsi, balıkçıların son haftalarda yaptığı avın ardından tezgahlarda 3 kilogramı 100 liradan satılmaya başlandı.

2 İSTAVRİT VE PALAMUTTAN VERİM ALINAMADI Balıkçılardan bazılarının 4 kilogramını 100 liradan satışa sunduğu hamsi, Trabzon Balık Pazarı'na gelen vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, bu sezon istavrit ve palamut avcılığında istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.

3 HAVANIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ Hamsi avında ise canlılık yaşanmaya başlandığını ifade eden Mutlu, "Sezonun palamut ve istavritle olumsuz geçmesinin ardından havanın daha da soğumasıyla hamsi avı kendimizi avutacak şekle gelecektir. İklimde beklenenden farklı göstergeler oluyor. Birkaç gün önce anormal fırtınalar ve olumsuz hava şartları vardı. Ben bu senenin daha soğuk geçeceğini düşünüyorum. Bir an önce havanın soğumasını istiyoruz." dedi.

4 TRABZON AÇIKLARINDA AV DEVAM DİYOR Mutlu, balıkçıların birçoğunun kendi bölgesinde avlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu sezon bizim açımızdan bir kazanma sezonu değil, tamamen maliyetleri kurtarma sezonu olur diye düşünüyorum. 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsiyi vatandaş istediği şekilde alabiliyor. Hamsinin bölgemizde avlanmasına devam edilmesi için havanın soğuk gitmesini temenni ediyoruz. Havalar daha da soğursa hamsinin daha da iyi toplanacağını ve bollaşabileceğini söyleyebiliriz. Trabzon açıklarında hamsi avı devam ediyor."

5 3 KİLOGRAMI 100 LİRA Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın ise 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsinin yanı sıra istavritin 60, levrek ve çipuranın 175, somonun kilogramının ise 150 liradan tezgahlarda yerini aldığını söyledi.