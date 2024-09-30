ARA
DOLAR
34,17
0,00%
DOLAR
EURO
38,29
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
2917,80
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9687,26
-0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Trabzonspor, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı

Trabzonspor, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı.

30 Eylül 2024 | 10:30
Trabzonspor, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TC Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2917,8 -0,08%
  • ALTIN ONS 2655,2 -0,12%
  • BIST 100 9687,26 -0,92%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,414 0,093%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35167 0,01036%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,36 -1,0231%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1701 0,002%
  • EURO/DOLAR 1,1193 0,2598%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2942 0,3336%
  • STERLIN/DOLAR 1,34117 0,29314%
Borsa Haberleri
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
GERİ
İLERİ
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL