Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla, taraftarlarına yönelik, 5 yıllık bir kripto token ihracında bulunacağını duyurdu.

Trabzonspor yaptığı açıklamada, “Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır” dedi.

“Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır” açıklamasında bulunan Kulüp, “TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para Borsalarında işlem görecek olan “TRA Token”ların arz başlangıç fiyatı 8.-TL olarak belirlenmiştir” dedi.